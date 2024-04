POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Versuchter Raub im Bahnhofsgebäude - Tatverdächtiger ermittelt. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 31.12.2023

Warendorf (ots) - Ein schwarzer Audi ist von einem Unbekannten am Montag (22.04.2024) in Ahlen angefahren und beschädigt worden - der Beteiligte flüchtete. Das Auto stand zwischen 11.30 Uhr und 14.15 Uhr an der Straße Im Kreienpott und wurde linksseitig beschädigt. Hinweise zum Beteiligten bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur ...

