Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gaststätte und Tennisheim - Zeugen gesucht

Steinfeld (ots)

Am Dienstagabend (16.07.24) zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte und ein danebenliegendes Tennisheim in der Bahnhofstraße ein. In der Gaststätte wurde Bargeld gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe kann zum Berichtszeitpunkt noch nicht beziffert werden. Haben Sie in der Nacht auf Montag etwas Verdächtiges in der Nähe der beiden Objekte beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

