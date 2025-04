Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Am kommenden Sonntag, 27. April 2025, kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga zur Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04. Anpfiff des Spiels im Fritz-Walter-Stadion ist um 13.30 Uhr.

Nach Angaben des Veranstalters ist das Stadion ausverkauft. Das heißt, es werden allein wegen der Partie annähernd 50.000 Menschen im Stadtgebiet unterwegs sein - und das bedeutet: Auf den Straßen wird es voll! Zumal es nach wie vor auf den Bahnstrecken von und nach Kaiserslautern diverse Einschränkungen gibt, ist zu erwarten, dass die überwiegende Mehrheit der Stadionbesucher mit Privatfahrzeugen und Reisebussen nach Kaiserslautern kommen wird. Neben den Menschen aus der Region werden auch mehrere tausend Besucher aus dem Raum Gelsenkirchen erwartet.

Für alle, die auf den Betzenberg wollen, gilt deshalb: Am besten frühzeitig anreisen und längere Fahrtzeiten einplanen, denn insbesondere auf den Anfahrtswegen und rund um das Stadion kann es zu Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen! Um den innerstädtischen Verkehr zu entlasten, empfehlen wir: Nutzen Sie das Park & Ride-Angebot! Zur Verfügung stehen die Routen ab KL-Ost (Parkplatz "Schweinsdell") an der A6 und KL-Universität. Der Pendelverkehr startet parallel zur Stadionöffnung zwei Stunden vor Spielbeginn. Auch der Messeplatz steht als Parkraum zur Verfügung. Von hier sind es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion.

Unser dringender Appell: Bitte fahren Sie nicht auf den Betzenberg, um möglichst nah am Stadion zu parken! Der vorhandene Parkraum ist dort stark begrenzt und die Parkplätze im angrenzenden Wohngebiet den Anwohnern sowie berechtigten Besuchern vorbehalten. Wer kein "Knöllchen" kassieren will, benötigt einen Parkberechtigungsschein der Stadt Kaiserslautern.

Wegen der zu erwartenden hohen Zahl an Fußgängern kann es sowohl vor als auch nach dem Spiel rund um den Elf-Freunde-Kreisel sowie in der Kantstraße zu Sperrungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Dies dient der Sicherheit aller Fans, Anwohner und Verkehrsteilnehmer. Um die Verkehrswege besser im Blick zu haben und bei Bedarf schneller reagieren zu können, setzt das Polizeipräsidium Westpfalz am Einsatztag auch Drohnen ein.

Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlichen wir außerdem am Spieltag unter dem Hashtag #FCKS04 auf der Plattform X (ehemals Twitter) unter https://x.com/polizei_kl; die Nachrichten der Bundespolizei Kaiserslautern finden Sie unter https://x.com/bpol_koblenz. Weitere Informationen rund um den Polizeieinsatz an Spieltagen finden Sie auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern

Abschließend noch einmal der Hinweis: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Wer die Regeln missachtet und dadurch sich oder andere in Gefahr bringt, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Dies können auch künftige Beförderungsausschlüsse durch die Deutsche Bahn oder bundesweite Stadionverbote sein.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Nachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander - sowohl im Stadion als auch außerhalb. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell