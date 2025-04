Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Graffitisprayer geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag am Rittersberg drei mutmaßliche Graffitisprayer erwischt. Ein Zeuge meldete gegen 17 Uhr, dass sich gerade drei Personen in einem Parkhaus aufhalten und die Wände besprühen würden. Vor Ort konnten zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von zwölf bis 13 Jahren angetroffen werden. In einem ihrer Rucksäcke fanden die Polizisten eine Farbsprühdose. Ebenfalls hatten alle drei in Deutschland nicht zulässige E-Shishas dabei. Die Spraydose sowie die "Verdampfer" wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Während der Kontrolle der Jugendlichen fühlte sich anscheinend ein Autofahrer durch die Anwesenheit der Polizei provoziert. Er hupte die Beamten aus seinem Auto an und rief ihnen zu, dass sie ihm den Weg ins Parkhaus frei machen sollten. Im Parkhaus erzeugte er unnötigen Lärm, indem er seinen Motor aufheulen ließ. Auf sein Verhalten angesprochen, reagierte der Mann sofort verbal aggressiv. Auf ihn kommt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |elz

