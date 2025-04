Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heckscheibe eingeschlagen - Polizei sucht den Täter

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag rief eine Fahrzeughalterin die Polizei, weil an ihrem schwarzen VW Golf die Heckscheibe eingeschlagen war. Der Wagen stand zwischen 14 und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Modediscounters in der Merkurstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Innenraum nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell