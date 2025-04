Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad und Pkw kommen sich in die Quere

Kaiserslautern (ots)

Ein Auto und ein Motorrad sind sich am Sonntagvormittag in der Kantstraße sozusagen in die Quere gekommen. Beide Fahrzeuge waren hintereinander in Richtung Barbarossastraße unterwegs, als der Autofahrer gegen 10.30 Uhr in Höhe der Einmündung zur Straße "Erbsenberg" seine Geschwindigkeit reduzierte, um nach rechts abzubiegen. Der Motorradfahrer wollte in diesem Moment über den Fahrradstreifen rechts am Pkw vorbeifahren. Er kolldierte jedoch mit der Beifahrerseite des abbiegenden Wagens.

Der 42-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstanden Sachschäden.

Die Kantstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden, was im Anreiseverkehr für das Fußballspiel auf dem Betzenberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. |cri

