Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: vermisste Frau tot aufgefunden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am 22. Mai 2025 wurde von Arbeitern in einem Waldgebiet bei Sindelfingen eine Frauenleiche entdeckt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten um eine 38-Jährige handelt, die mutmaßlich am Abend des 23. Februar 2025 zuletzt lebend gesehen worden war und seit dem 06. März 2025 offiziell als vermisst galt. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hatten zunächst keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten erbracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die 38-Jährige einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist.

Die Frau hatte ostasiatisches Aussehen, war 171 cm groß und von normaler Statur mit dunklen schulterlangen Haaren. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Steppjacke, die ihr etwa bis zur Hüfte reichte.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die Angaben zum Verschwinden der Frau oder den Umständen ihres Todes machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

