Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: gestohlenes Motorrad beschädigt aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes alarmierte am Mittwoch (28.05.2025) gegen 04.30 Uhr die Polizei, nachdem er auf dem Gelände des Bleyle-Areals in der Hoferstraße in Ludwigsburg ein offenbar durch einen Unfall beschädigtes Motorrad festgestellt hatte. Der Mitarbeiter stieß bei einem Rundgang auf das Zweirad, dessen Motor noch lief. Von einem Fahrer fehlte jede Spur. Die vor Ort eingetroffene Polizei stellte fest, dass die Honda Spuren einer Manipulation aufwies. Mutmaßlich war das Motorrad, das zuvor in der Pflugfelder Straße gestanden haben dürfte, vom noch unbekannten Täter kurzgeschlossen und gestohlen worden. Anschließend dürfte dieser beim Befahren des Bleyle-Areals aus noch unbekannter Ursache gestürzt sein. Zeugen, die Verdächtiges rund um das Bleyle-Areal beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

