Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall mit verletzter Person auf Landstraße 135 - viele Verkehrsteilnehmer fahren vorbei

L 135, zw. Theley und Tholey (ots)

Am Morgen des 7. März 2025 kam es auf der Landstraße 135 zwischen Theley und Tholey zu einem Unfall der besonderen Art. Ein 42jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW die Strecke, als mehrere Wildschweine seine Fahrbahn kreuzen. Den Zusammenstoß mit dem ersten Wildschwein kann der Mann noch vermeiden, jedoch kollidieren zwei weitere Tiere mit dem Fahrzeug und beschädigen dieses erheblich. Durch die Kollision löst der Airbag im Fahrzeug aus und klemmt den Fahrer auf seinem Sitz ein. Dieser kann nur noch den "Warnblinker" des Autos betätigen, ist jedoch nicht mehr in der Lage selbst einen Notruf abzusetzen. In der Folge passieren mehrere Verkehrsteilnehmer die Örtlichkeit. Allerdings stoppt niemand sein Fahrzeug oder hilft dem Verletzten. Erst nach mehreren Minuten hält eine Autofahrerin an und bringt so die Rettungskette in Gang.

Die Polizei in St. Wendel möchte hier an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, an Unfallstellen nicht unbedacht vorbeizufahren. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung kann in solchen Fällen Leben retten. Jedoch fühlen sich beim Thema "Erste Hilfe" viele Menschen unsicher, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Allerdings wird niemand belangt, wenn hierbei Fehler passieren. Sollte man selbst nicht in der Lage sein zu helfen, so sollte man wenigstens einen Notruf absetzen. Das Schlechteste ist, nichts zu tun.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell