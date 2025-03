Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht II in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Zeit von Montag- auf Dienstnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Willi-Graf-Straße in St. Wendel gegen einen Verteilerkasten und beschädigte diesen erheblich. Auf dem umliegenden Fußweg konnte eine Vielzahl an abgebrochenen Kunststoffteilen aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel.Nr.: 05851/8980 oder per Mail an PI-WND@polizei.slpol.de entgegen.

