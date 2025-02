POL-WND: Einbruch in Metallbaufirma in Hasborn-Dautweiler

Baltersweiler (ots) - Am frühen Morgen des 10.02.25 kam es gegen 5.15 Uhr in der St. Wendeler Straße in Baltersweiler zu einem Unfall. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr hier gegen in einer Einfahrt geparkten PKW und schob diesen in einen angrenzenden Vorgarten auf eine Hecke. Hierbei wurde der geparkte PKW stark beschädigt. Aufgrund des Schadensbilds dürfte auch am verursachenden Fahrzeug ein Schaden im ...

mehr