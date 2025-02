POL-WND: Verletzter Diskothekenbesucher

St. Wendel (ots) - Bislang unbekannte Täter randalierten vor der Gaststätte "Event Galerie" in Höhe der Basilika in St. Wendel. In der Zeit von Sonntag, 16.02.2025, ca. 17:00 Uhr bis Montag, 17.02.2025, 10:00 Uhr wurden durch die Randalierer Stehtische umgeworfen und beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an ...

