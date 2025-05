Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A8

Gemarkung Denkendorf: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08:40 Uhr befuhr der 62-jährige Fahrer eines Ferrari die A8 von München kommend in Richtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen wechselte er auf vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, als die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben wurde. Beim Beschleunigen brach das Heck des Fahrzeugs aus und der Ferrari geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte er zweimal gegen die Mittelleitplanke. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurden zwei nachfolgende Pkw getroffen. Beschädigt wurde der Pkw Opel eines 36-jährigen Fahrers, in welchem eine Beifahrerin und ein Säugling saßen. Des Weiteren wurde der Pkw VW einer 30-jährigen Fahrerin beschädigt. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 200.000,- Euro. Die linke Fahrspur wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw Ferrari bis ca. 11.00 Uhr gesperrt. Es gab einen Rückstau von sechs Kilometern Länge.

