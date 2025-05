Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es bei Waldgrehweiler zu einem Verkehrsunfall durch einen Sekundenschlaf. Der 61-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach befuhr die L 379 in Richtung Gangloff. In einer Linkskurve kam er dann wegen Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und stieß gegen einen dahinterliegenden Weidezaun. Der Verursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte dann jedoch noch während der Unfallaufnahme zur Unfallstelle zurück. |ank

