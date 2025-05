Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zwangsentstempelung wegen Gurtverstößen

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In Sippersfeld führten nicht angelegte Sicherheitsgurte am Mittwochmittag zu der Zwangsentstempelung eines Fahrzeuges. In der Hauptstraße wurde ein Transporter angehalten, da die Insassen nicht angeschnallt waren. Während der Kontrolle fiel auf, dass das Kraftfahrzeug wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Die amtlichen Kennzeichen wurden daraufhin noch an Ort und Stelle entstempelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell