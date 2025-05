Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht auf Parkplatz einer Wohnanlage

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in der Prinzenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 7:40 und 13:15 Uhr wurde ein dort geparkter, weißer VW Polo mit KUS-Kennzeichen wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

