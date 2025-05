POL-PIROK: Sachbeschädigung und Diebstahl an der Donnersberghalle

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Sonntagabend setzte sich ein offensichtlich stark betrunkener Mann auf dem Parkplatz am Sippersfelder Weiher in sein Fahrzeug und fuhr trotz einer von Zeugen gut gemeinten Ansprache einfach weg. Eine Polizeistreife traf den 71-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern kurz darauf zuhause an und stellte starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen ...

