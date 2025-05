Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Dieseldiebstahl aus Baumaschinen

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Montagmorgen wurde auf einer Baustelle in der Gemarkung Lohnsfeld in gleich zwei Fällen Dieselkraftstoff aus Baumaschinen entwendet. Auf einer Feldfläche zwischen der L 401 und der A 63 entsteht dort eine neue Industriefläche. Zunächst wurde am Freitag festgestellt, dass eine größere Dieselmenge aus einer Planierraupe abgezapft wurde. Der zweite Fall, bei dem aus zwei Planierraupen rund 200 Liter Diesel abgepumpt wurden, wurde dann am Montag festgestellt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |pirok

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell