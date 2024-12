Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Gegen schwarzen Ford Fiesta gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 16.12.2024, zwischen 11.25 Uhr und 11.40 Uhr in Telgte, Orkotten ereignet hat. Der Unbekannte beschädigte einen schwarzen Ford Fiesta, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand, an der vorderen linken Seite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

