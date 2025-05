POL-LB: Rutesheim: L1180 nach Unfall für zwei Stunden gesperrt

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrradfahrer am Donnerstag (29.05.2025) in Holzgerlingen. Der Unbekannte fuhr gegen 16.10 Uhr die Turmstraße in Richtung Gartenstraße entlang, als er aus noch unbekannter Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Der etwa 40 Jahre alte Mann stürzte daraufhin von seinem schwarzen Mountainbike. Trotz ...

