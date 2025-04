Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (08.04.2025, gegen 21:50 Uhr) kam es auf der Kreuzung Zur Dörner Brücke und der Straße Oberdörnen zu einem Unfall, bei dem ein Wuppertaler (23) leichte Verletzungen erlitt. Eine 38-jährige Rumänin fuhr mit ihrem VW Bora auf der Straße Oberdörnen in Richtung Steinweg. An der Kreuzung Zur Dörner Brücke kam es zu einer Kollision mit dem von rechts kommenden Ford Focus des Wuppertalers. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

