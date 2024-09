Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Zeuge meldet alkoholisierten Autofahrer

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Am Freitagabend, 27.09.2024, gegen 19:30 Uhr wurde über den Polizei-Notruf ein Autofahrer mit auffälliger Fahrweise in der Talstraße in Glottertal gemeldet. Der Fahrer des Wagens soll dabei laut eines Zeugen zum Teil auf den Felgen unterwegs gewesen sein.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt dennoch fort und konnte später durch eine Polizeistreife an dessen Wohnanschrift kontrolliert werden.

Der Mann, ein 43-Jähriger, wirkte augenscheinlich alkoholisiert, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp unter 1,5 Promille.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

