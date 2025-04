Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Autobahnabfahrt - Vermutlich Internistischer Notfall

Wuppertal (ots)

Am frühen Montagmorgen (07.04.2025, 07:30 Uhr) verursachte ein 48-Jähriger einen Verkehrsunfall, bei dem er selbst schwere Verletzungen erlitt. Der 48-Jährige fuhr mit einem Sattelzug auf der Bundesautobahn 46 in Richtung Düsseldorf. An der Ausfahrt Wuppertal-Oberbarmen verließ er die Autobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er geradeaus über die an der Abfahrt befindliche Ampel, die rotes Licht zeigte. Er durchfuhr einen Zaun und kam auf dem dortigen Grundstück zum Stehen. Ersthelfer fanden den Lkw-Fahrer bewusstlos in der Fahrerkabine vor und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Ursache für den Verkehrsunfall könnte ein medizinischer Notfall sein. Zudem besteht der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Er musste geborgen und abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurden die Autobahnauf- und abfahrt voll gesperrt. Im Bereich der Straße Mollenkotten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und kurzzeitigen Sperrungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.600 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell