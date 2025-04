POL-W: W 41-Jähriger durchwühlt Räumlichkeit in Krankenhaus

Wuppertal (ots) - Gestern, in den späten Abendstunden (06.04.2025, 23:15 Uhr), wurden drei junge Männer leblos in einer Kleingartenlaube an der Hainstraße aufgefunden. Angehörige hatten sich gesorgt und die Feuerwehr informiert. Den Einsatzkräften bestätigten sich die Angaben. Die drei Männer im Alter von 18, 25 und 26 Jahren konnten nur noch tot aufgefunden werden. In der Laube wurde ein Grill festgestellt. Ob die ...

mehr