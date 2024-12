Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand einer Oberleitung mit starker Rauchentwicklung

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am heutigen Montag (16. Dezember) kam es in der Unterführung der Autobahn A 40 am Harpener Hellweg zu einem Brand der Oberleitung der Straßenbahn. Um 10:41 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Brand meldeten. Als der zuständige Löschzug der Hauptfeuer- und Rettungswache an der Einsatzstelle eintraf, drang dichter Rauch aus der Unterführung und Flammenschein war an der Oberleitung sichtbar. Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell mit einem Strahlrohr abgelöscht werden. Die Oberleitung wurde stromlos geschaltet und geerdet. Durch dieses schnelle Eingreifen konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Im Bereich der Einsatzstelle musste der Verkehr für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt werden. Um 11:50 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch Bogestra unterstützt wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell