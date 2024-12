Feuerwehr Bochum

FW-BO: Versandpaket erzeugt Feuerwehreinsatz in Paketshop in Bochum Werne

Bochum (ots)

Am Dienstag gegen 10 Uhr wurde der Notruf der Feuerwehr durch Mitarbeiter eines Paketshops am Werner Hellweg gewählt. Ein Paket verursachte einen beißenden Geruch.

Die Feuerwehrleitstelle alarmierte daraufhin Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache und der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Gefahrstoffeinsatz.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Paket vor dem Paketshop. Mitarbeiter des Shops klagten über Atemwegsreizungen. Sie wurden sofort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Die Mitarbeiter berichteten, dass es in der Filiale stark nach Chlor riechen würde und das Paket verfärbt sei.

Um genauere Informationen zu dem Stoff zu erlangen, ging ein Trupp unter besonderen Schutzmaßnahmen zur Erkundung vor. Neben der Begutachtung des Paketes kam auch ein spezielles Messgerät zum Einsatz. Bei der Erkundung konnte Anhand des Adressaufklebers der Empfänger ermittelt und durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Nach dessen Aussage sollte ein Mittel zur Chlorierung von Swimmingpools enthalten sein.

Das Paket ist durch die Feuerwehr in einen luftdichten Behälter gesichert worden und wird nun der Entsorgung zugeführt. Der Paketshop ist zum Einsatzende kontrolliert worden. In der Luft war kein gefährlicher Stoff nachweisbar. Die Mitarbeiter des Paketshops sind ohne Verletzungen an der Einsatzstelle verblieben. Für 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war der Einsatz am Werner Hellweg gegen 11:40 Uhr beendet.

