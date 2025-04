Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sicherheitsleistung für verbotenes Springmesser gezahlt

Uhyst (ots)

07.04.2025 / 15:30 Uhr / Uhyst

Ein Autofahrer hatte am 7. April 2025 in einer Polizeikontrolle ein unter das Waffengesetz fallendes Messer dabei und musste hierfür eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125,00 Euro zahlen.

Bundespolizisten hatten den 47-jährigen Polen um 15:30 Uhr auf der Autobahn 4 bei Uhyst gestoppt und kontrolliert. Der Mann hatte das Springmesser griffbereit in der Türablage liegen. Es wurde eingezogen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell