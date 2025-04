Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen gestoppt

Ostritz (ots)

08.04.2025 / 00:10 Uhr / Ostritz

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum 8. April 2025 in Ostritz vier Migranten in Gewahrsam genommen, die zuvor gegen Mitternacht über die Neiße-Fußgängerbrücke ohne Pässe und Visum eingereist sind.

Die drei jungen Männer aus Somalia und ein Mann aus Afghanistan werden auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und fahndungsmäßig überprüft. Zu ihrer Identität können noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die Bearbeitung dauert noch an. Der Verbleib ist in Klärung.

