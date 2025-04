BPOLI EBB: Zugbegleiterin beleidigt

Kubschütz (ots) - 06.04.2025 / 10:40 Uhr / Kubschütz Unbekannte Täter haben im Fußgängertunnel des Bahnhaltepunktes in Kubschütz ein zwei Meter breites Graffiti mit einem schwarz-weißen Schriftzug hinterlassen. Die Bundespolizei nahm den Schaden am Vormittag des 6. April 2025 auf und hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher ...

mehr