POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz/A7 - Deutlich überladen und glatte Reifen

Am Montag zog die Polizei einen Klein-Lkw auf der A7 bei Heidenheim an der Brenz aus dem Verkehr.

Kurz nach 16.30 Uhr fiel der Polizei auf der BAB7 bei Heidenheim ein Transporter auf. Der schien augenscheinlich überladen zu sein. Deshalb wurde der ausländische Fahrer und sein Lkw auf einem Parkplatz genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellten die Beamten eine mangelhafte Bereifung fest. So wiesen die Profile der beiden Vorderreifen an den Innenseiten der Lauflächen keine Profile mehr auf. Die Beamten hatten zudem den Verdacht, dass der Iveco überladen war. Eine Wägung bestätigte den Verdacht. Rund 1750 Kilogramm hatte der 3,5 Tonner zu viel gewogen, was ca. 50 Prozent entspricht. Die Verkehrssicherheit war somit nicht mehr gegeben. Die Polizei untersagte deshalb die Weiterfahrt. Der 33-Jährige musste erst Reifen mit ausreichendem Profil aufziehen und auch die Ladung auf ein anderes Fahrzeug umladen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte. Da der aus Polen stammende Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er sofort eine Sicherheitsleistung von rund 660 Euro bezahlen.

