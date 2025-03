Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Montag flüchtete ein Betonmischer bei Ingoldingen von der Unfallstelle. Zurück blieben zwei beschädigte Fahrzeuge.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem MAN Kombi auf der L284 von Degernau in Richtung Appendorf. Vor ihm fuhr ein weißer Betonmischer. Der kam wohl mehrfach mit der linken Fahrzeugseite über die Mittellinie. Als dem Lkw mit Spezialaufbau ein Mercedes Klein-Lkw entgegen kam, berührten sich die beiden Lkw mit den linken Außenspiegeln. Dabei löste sich eine Schutzhülle an dem werksneuen Betonmischer und schleuderte gegen den linken Außenspiegel des nachfolgenden MAN. Während die Fahrenden im Mercedes und MAN anhielten, fuhr der Unbekannte im Betonmischer in Richtung Appendorf weiter. Die Polizei fahndete, konnte den Flüchtigen nicht mehr feststellen. Die Polizei Bad Schussenried nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem weißen Betonmischer der Marke Scania. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07583/942020 entgegen. Der Schaden an den beiden Lkws wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

