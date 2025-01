Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Twistringen Ortsteil Natenstedt, Lerchenhausen, sind am späten Montagabend gegen 21.50 Uhr zwei Pkw-Fahrer schwer, einer von ihnen sogar lebensbedrohlich, verletzt worden.

Ein 24-jähriger Fahrer war mit seinem Pkw auf der L 342 in Richtung Twistringen unterwegs. An einer Kreuzung fuhr, ohne auf den Verkehr zu achten, ein 26-Jähriger mit seinem Pkw in die Kreuzung ein. Beide Pkw kollidierten, wobei der 26-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste den schwer Verletzten aus dem Pkw bergen. Der Rettungsdienst brachte ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 24-jährige Fahrer wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw des 26-Jährigen zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Der Schaden beträgt mindestens 20000 Euro. Die Straße Lerchenhausen musste für die Unfallaufnahme und ersten Ermittlungen zur Unfallursache für längere Zeit voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

