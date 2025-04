BPOLI EBB: Betrug mit falschem eTicket aufgeflogen

Bautzen (ots) - Ein in Schlangenlinien fahrendes Auto fiel Bundespolizisten am 01. April 2025 um 02:00 Uhr auf der BAB 4 in Höhe Bautzen / Ost auf. Die Polizisten wollte herausfinden ob mit dem Fahrer alles in Ordnung ist oder ob er vielleicht gesundheitliche Probleme hat und setzten ihr ziviles Fahrzeug vor den polnischen Skoda und schalteten die Anhaltevorrichtung "Polizei - Bitte Folgen " an, um das Fahrzeug auf dem ...

mehr