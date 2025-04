Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht über die Autobahn

Bautzen (ots)

Ein in Schlangenlinien fahrendes Auto fiel Bundespolizisten am 01. April 2025 um 02:00 Uhr auf der BAB 4 in Höhe Bautzen / Ost auf.

Die Polizisten wollte herausfinden ob mit dem Fahrer alles in Ordnung ist oder ob er vielleicht gesundheitliche Probleme hat und setzten ihr ziviles Fahrzeug vor den polnischen Skoda und schalteten die Anhaltevorrichtung "Polizei - Bitte Folgen " an, um das Fahrzeug auf dem Parkplatz Löbauer Wasser zu kontrollieren. Die Streife fuhr von der Autobahn ab, der Skoda jedoch nicht, er setzte seine Fahrt in Richtung Polen fort.

Die Polizisten folgten dem Fahrzeug, holten es ein und setzten sich erneut davor, schalteten nochmals "Polizei - Bitte Folgen" ein und unterstützen diese Aufforderung mit Blaulicht.

Nun folgte das Fahrzeug unk konnte an der Abfahrt Weißenberg kontrolliert werden. Am Steuer saß eine 52-jährige Polin.

Gesundheitlich ging es ihr gut, jedoch schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine an. Bei einer Nachschau in der Handtasche der Frau fanden die Polizistin dann noch ein Tütchen mit betäubungsmittelähnlicher Substanz.

Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei informiert und eine Streife der Autobahnpolizei übernahm den Sachverhalt vor Ort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell