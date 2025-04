Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann türmt aus Polizeikontrolle

Lückendorf (ots)

02.04.2025 / 15:20 Uhr / Lückendorf

Beamte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams aus Bundespolizei und Tschechischer Polizei kontrollierten am Nachmittag des 2. April 2025 in Lückendorf in Grenznähe einen Autofahrer, der ohne Führerschein erwischt wurde und plötzlich mit seinem BMW nach Tschechien flüchtete.

Gegen 15:20 Uhr stoppten die Polizisten den in Richtung Grenze fahrenden Fahrer eines tschechischen BMW 520d. Während der Kontrolle des 48-jährigen Tschechen stellte sich heraus, dass er in Deutschland wegen besonders schwerem Diebstahl und räuberischem Diebstahl polizeilich in Erscheinung getreten war sowie in Tschechien ein Fahrverbot gegen ihn besteht. Als die Beamten die Daten des Mannes aufnahmen, startete er plötzlich den Wagen und raste mit Vollgas über die Grenze ins Nachbarland - ohne seine Dokumente. Die Beamten folgten sofort dem Mann, konnten ihn aber aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise nicht mehr einholen.

Da die Daten des Mannes bekannt sind, wird er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen dem Entzug aus einer polizeilichen Kontrolle verantworten müssen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

