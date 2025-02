Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Deutsch - niederländische Kooperation: Nürnberger Zoll stößt Verhaftungen nach Zigarettenschmuggel an

Nürnberg

Ein Fund von fast 350.000 Schmuggelzigaretten durch Nürnberger Zöllner führte in den Niederlanden zu drei Verhaftungen durch die dortige Steuerfahndung.

Bedienstete einer Kontrolleinheit Flughafen des Hauptzollamts Nürnberg hatten im Oktober 2024 in einem Postverteilzentrum zwei Paletten kontrolliert. Bei deren Öffnung kamen statt dem laut Warenbeschreibung enthaltenen Mineralputz Metallboxen zu Tage, die nichts außer Zigaretten enthielten.

Nach Übernahme der Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt München - Dienstsitz Nürnberg - wurde in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden eine kontrollierte Lieferung der Zigaretten zu ihrem dortigen Bestimmungsort veranlasst.

Als die Zigaretten in Den Haag den Tatverdächtigen zugestellt wurden, erfolgte der Zugriff durch die Behörde. Die 18-, 20- und 32-jährigen Männer sitzen in Haft. Der in den Niederlanden verhinderte Steuerschaden beträgt knapp 135.000 Euro. Die Mitteilung ergeht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

