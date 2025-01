Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: 20 Jahre Zollamt Erlangen - Tennenlohe

Nürnberg (ots)

Das Zollamt Erlangen - Tennenlohe feiert am 01. Februar sein 20 - jähriges Bestehen. Mit der Zusammenlegung der Zollämter Erlangen, Fürth und Neustadt/Aisch im Gewerbepark Tennenlohe entstand 2005 an zentralem Ort eine Dienststelle, die sowohl die hiesigen Global Player als auch den heimischen Mittelstand in der Zollabfertigung fachkundig betreut. Durch IT - gestützte Abfertigung und bedarfsgerechte Öffnungszeiten wird ein kompetenter Service für Unternehmen und Privatpersonen geboten.

Der Bezirk des Zollamts umfasst die Städte Fürth und Erlangen, die Landkreise Fürth, Erlangen-Höchstadt, Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und eine Reihe von Gemeinden des Landkreises Forchheim.

"2023 haben wir mit 26 Beschäftigten über 1,2 Millionen Ein- und Ausfuhren abgewickelt.", so Jutta Meyer, Leiterin des Zollamts. "Unsere Aufgaben sind vielfältig. Neben der Abfertigung von Frachtsendungen in der Dienststelle und den Unter-nehmen gehören die Abwicklung von Postsendungen und die Bearbeitung von KFZ-Steuer-Angelegenheiten zu unseren Aufgaben."

In den kontrollierten Postsendungen fanden sich 2023 unter anderem viele nicht einfuhrfähige Arzneimittel, gefälschte Waren, einfuhrverbotene Lebensmittel und Waren bei denen Prüfsiegel fehlten oder die Produktsicherheit nicht gegeben war.

