Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 659: Audi-Fahrer verursacht Unfall - Sachschaden von etwa 12.000 Euro

BAB 659 (ots)

Am späten Dienstagabend gegen 23:20 Uhr fuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer die BAB 659 von Viernheim kommend in Fahrtrichtung Weinheim entlang. Ein nachfolgender 19-jähriger Audi-Fahrer schloss in einer langgezogenen Linkskurve zum 20-Jährigen auf und signalisierte mit einem einmaligen Aufblenden seine Überholabsichten. Womöglich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit in Kombination mit der regennassen Fahrbahn verlor der Fahrer des Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr dem BMW hinten auf. Durch die Kollision drehten sich beide Fahrzeuge, woraufhin der Audi letztendlich in Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen und der BMW entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen kamen. Durch den Unfall zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu, wohingegen der Fahrer des Audi unverletzt blieb. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

