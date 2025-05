Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar/Sachsenheim-Großsachsenheim: Unbekannte stehlen Lieferdienstfahrzeug und versenken es im Neckar

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Sachsenheim ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die am Mittwochabend (28.05.2025) in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim einen Mitsubishi stahlen und ihn vermutlich bei Freiberg am Neckar im Neckar versenkten. Der PKW wird von einem Großsachsenheimer Schnellimbiss als Lieferfahrzeug genutzt und stand am Mittwoch gegen 22.50 Uhr am Straßenrand der Bahnhofsstraße. Während der Fahrer bestelltes Essen auslieferte, stahlen die Unbekannten den Mitsubishi, dessen Zündschlüssel mutmaßlich steckte. Der Diebstahl wurde der Polizei sofort gemeldet. Eine Fahndung erbrachte zunächst keine Hinweise auf den Verbleib des PKW. Am Donnerstag (29.05.2025) alarmierte eine Passantin Feuerwehr und Polizei, nachdem sie gegen 06.35 Uhr im Neckar parallel der Talstraße ein Auto entdeckt hatte. Mehrere Feuerwehren rückten hierauf unter anderem auch mit Booten aus. Rettungsdienst, DLRG, sowie die Wasserschutzpolizei und das Polizeirevier Marbach am Neckar befanden sich ebenfalls im Einsatz. Nachdem ein Feuerwehrmann an einem Seil zu dem Fahrzeug hinab gelassen worden war und Entwarnung geben konnte, da sich keine Personen im oder um das Fahrzeug befanden, wurde der Mitsubishi mittels eines Krans geborgen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich um den am Abend zuvor in Großsachsenheim gestohlenen Mitsubishi handelt. Das Fahrzeug wurde anschließend sichergestellt. Im Innern konnte eine Tasche samt Inhalt festgestellt werden, die dem Lieferdienstfahrer gehört. Entwendet wurde aus ihr nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Mutmaßlich dürften die unbekannten Täter den PKW für eine Spritztour genutzt haben und versenkten ihn, als sie ihn nicht mehr benötigten. Zeugen, die Verdächtiges in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim oder im Bereich der Talstraße in Freiberg am Neckar beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

