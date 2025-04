Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Körperverletzung auf dem Schulweg

Zeugenaufruf

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 08.04.25 gegen 08:05 Uhr kam es in der Unterführung der Geschwister-Scholl-Straße in der Nähe des Rewe-Marktes in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen, wobei ein 15-jähriger Mainzer Verletzungen im Gesicht erlitt. Nur durch das Einschreiten eines bislang unbekannten Erwachsenen ließen die ebenfalls noch unbekannten Täter vom Geschädigten ab. Sollte es Zeugen der Auseinandersetzung geben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel. 06131 6534350 zu melden.

