Polizei Bochum

POL-BO: [Update] Raub auf Geschäft: Wer hat die Tatverdächtigen vor der Tat gesehen?

Bochum (ots)

Nach dem Raub auf ein Geldtransfergeschäft am Freitag, 21. März (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5995899) fragt die Kriminalpolizei: Wer hat die drei Tatverdächtigen vorab in der Nähe gesehen?

Der Raub ereignete sich gegen 9.45 Uhr an der Universitätsstraße 16. Nach ersten Ermittlungen hielten sich die drei tatverdächtigen Männer zuvor in der Nähe an der Zufahrt zum Buddenbergplatz auf. Zu diesem Zeitpunkt waren sie unmaskiert, einer von ihnen soll laut Beschreibung Locken haben.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell