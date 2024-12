Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwerer Raub in Hochstetten-Dhaun

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am Donnerstag, den 12.12.2024 gegen 18:30 Uhr wurde in der Binger Landstraße in Hochstetten-Dhaun ein 58-jähriger Anwohner in seinem Garten von drei vermummten Männern überfallen. Die bisher unbekannten Täter schlugen unvermittelt auf den Mann ein. Nachdem sie das Opfer überwältigt hatten, fesselten sie ihn mit Klebeband und forderten dann die Herausgabe von Bargeld. Ein Nachbar wurde auf die Schreie des Opfers aufmerksam und verständigte die Polizei. Letztlich wurde durch die Täter ein geringer dreistelliger Geldbetrag aus dem Haus des Geschädigten entwendet. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß über die an den Garten angrenzenden Bahngleise in Richtung der B41. Das Opfer wurde durch den Angriff nicht unerheblich verletzt.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei (Tel. 0671 88110) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell