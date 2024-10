Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - Schwan aus Gleisbereich gerettet

Lübeck-Moisling (ots)

Die Bundespolizei konnte am 27.10.24 einen Schwan aus dem Gleisbereich retten, der sich dort "unerlaubt" aufhielt.

Am 27.10.204 gegen 12:30 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Kiel die Nachricht, dass ein besorgter Bürger über die Notrufnummer 110 auf einen Schwan aufmerksam machte, der sich im Gleisbereich der Bahnstrecke Moisling - Reinfeld unterhalb der Brücke Moislinger Allee aufhalten soll. Aufgrund des Zugverkehr könne das Tier Schaden nehmen. Eine eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Lübeck konnte das Tier dann in unmittelbarer Nähe zum gemeldeten Ort im Gleisbereich feststellen. Um das Tier einzufangen wurde eine kurzfristige Streckensperrung veranlasst. Da Schwäne bekanntlich nicht die freundlichsten Artgenossen sein können, wenn man ihnen zu nahe kommt, wurde zusätzlich die Feuerwehr Lübeck informiert. Die Bundespolizisten konnten dem Schwan jedoch schon vorher in einem günstigen Moment eine Dienstjacke überwerfen und so behutsam einfangen. Die Bahnstrecke wurde danach wieder für den Verkehr freigegeben. Der Schwan wurde im Anschluss an die eingetroffene Feuerwehr Lübeck übergeben, die das Tier zum Elbe-Lübeck-Trave-Kanal transportierte und es dort gegen 13:10 Uhr agil und unverletzt in die Freiheit entließ.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell