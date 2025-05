Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 6.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht in der Holzgartenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (30.05.2025) zwischen 10:45 Uhr und 11:35 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen in der Holzgartenstraße in Bietigheim-Bissingen geparkten, schwarzen Mercedes CLA. Anschließend machte die unbekannte Person sich aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden von rund 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

