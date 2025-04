Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.4.2025, 15.10 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Straße Am Hirschgraben in Beckum und wendete in einer Grundstückseinfahrt. Dabei fuhr sie mit ihrem Pkw gegen einen grauen geparkten VW Touran und parkte ihr eigenes Fahrzeug. Eine Zeugin hatte den Verkehrsunfall beobachtet und sprach die Verursacherin an. Diese sicherte zu, die Polizei zu informieren. Die 25-Jährige behielt die Frau weiter im Blick und stellte fest, dass sie in einem Haus verschwand. Die Beckumerin informierte die Polizei. Diese konnte die 31-jährige Flüchtige aus Beckum dank der Informationen der Zeugin ermitteln.

