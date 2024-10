Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sicherheit im Ernstfall - Jetzt für eine AED-Schulung anmelden

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Drevenack e.V. hat mit Unterstützung zahlreicher Spender mehrere AEDs (Automatisierte Externe Defibrillatoren) in Betrieb genommen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/133631/5874126.

Die frei zugänglichen AEDs sind selbsterklärend und können ohne vorherige Einweisung bedenkenlos eingesetzt werden. Dennoch möchten die Einsatzkräfte aus Drevenack interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, ihre Kenntnisse in der Herzdruckmassage aufzufrischen und sich die Handhabung der AEDs von Mitgliedern der Feuerwehr erklären zu lassen. Die Feuerwehr verfügt über speziell ausgebildete und qualifizierte Mitglieder sowie einen speziellen Trainings-AED.

Die ersten beiden Schulungen finden am 04. November und am 11. Dezember statt. Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr in der Feuerwache Drevenack, Alte Marienthaler Str. 6 in 46569 Hünxe. Um eine ergebnisorientierte Einweisung zu gewährleisten, bitten wir um vorherige Anmeldung über das Kontaktformular unter https://www.feuerwehrhuenxe.de/ratgeber/aed. Wir bitten um Verständnis, dass pro Termin maximal 30 Teilnehmende berücksichtigt werden können. Die Anmeldung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs und wird per E-Mail bestätigt.

