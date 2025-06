Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrerin beschädigt insgesamt zwölf Fahrzeuge und landet in Baugrube

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 31.05.2025, ereignete sich kurz vor 22:30 Uhr in der Bauhofstraße in Ludwigsburg ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Die vermutlich unter Alkoholeinfluss stehende 26-jährige Lenkerin eines Hyundai i20 beschädigte zunächst in der Bauhofstraße mehrere geparkte Fahrzeuge. Sie setzte ihre Fahrt über den Schützenplatz in die Abelstraße fort. Hierbei beschädigte sie weitere geparkte Fahrzeuge sowie eine Hauswand. In der Abelstraße fuhr sie dann in eine Baustelle, in welcher eine Baugrube das Weiterfahren verhinderte. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit, musste zunächst von der hinzugezogenen Feuerwehr gesichert werden und wurde anschließend abgeschleppt. Die Fahrerin musste sich aufgrund der vermeintlichen Alkoholbeeinflussung im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro, es wurde niemand verletzt.

