Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 (AS Rottenburg - AS Herrenberg): Unfall hat schwer verletzten Motorradfahrer und zwei weitere leicht verletzte Personen zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (31.05.2025) kam es gegen 14.00 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Zur Unfallzeit befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki Ninja die linke Spur. Er schloss mit hoher Geschwindigkeit auf einen ebenfalls links vor diesem fahrenden Pkw Ford Fiesta auf, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde. Im Verlauf krachte der Kradfahrer ungebremst in das Heck des Autos und kam zu Fall. Durch die Kollision zog sich der 50-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin wurden jeweils leicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

