Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB61: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Geschädigte und Zeugen gesucht!

Hockenheim (ots)

Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr flüchtete ein Motorradfahrer auf der BAB61 bei Hockenheim in Richtung Speyer vor einer Polizeistreife. Der 23-jährige Fahrer fiel einer Polizeistreife der Autobahnpolizei Walldorf auf, da er immer wieder waghalsige Fahrmanöver in Form von Slalomübungen durchführte.

Als er schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der 23-Jährige sein rotes Motorrad maximal und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zwischen dem linken und rechten Fahrstreifen durch den Verkehr. Durch die riskante Fahrweise gefährdete er nicht nur sich selbst, sondern auch alle andere Verkehrsteilnehmer. In dem dichten Verkehr gelang es dem Motorradfahrer zunächst zu entkommen.

Ermittlungen führten die eingesetzten Beamten zur Wohnanschrift des jungen Mannes in Ludwigshafen. Nachdem dessen Mutter die Wohnungstür öffnete und sich äußerst unkooperativ verhielt, fiel den Ermittlern in einem Schuppen das rote Motorrad auf. Sie beantragten beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim einen Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus. In der Folge stellte sich der tatverdächtige 23-Jährige, machte gegenüber den Beamten aber keine Angaben. Bei der Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte neben dem Motorrad auch die getragene Kleidung sowie den Helm des Mannes auffinden und beschlagnahmen. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Motorrad. Er muss nun einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Die Autobahnpolizei Walldorf sucht nun nach Geschädigten und Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-254 zu melden.

