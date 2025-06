Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Betrug bei Goldankauf

Ludwigsburg (ots)

Mit einem dreisten Betrug bekam es ein Mitarbeiter eines Juweliers in Böblingen am Samstag (31.05.2025) zu tun. Ein noch unbekannter Mann betrat gegen 14.50 Uhr das Juweliergeschäft und wollte Altgold verkaufen. Der Mitarbeiter teste die Ware und bot dem Unbekannten dem Markt entsprechend 2080 Euro an. Der Täter erklärte sich zunächst einverstanden und nahm das Bargeld entgegen. Kurz darauf entgegnete er jedoch, dass er verstanden habe, dass er 2800 Euro bekäme. Er gab das Geld daraufhin zurück und erhielt das Altgold wieder. Nachdem der Unbekannte das Ladengeschäft verlassen hatte, bemerkte der Mitarbeiter bei dem zurückerhaltenen Bargeld eine Differenz von mehreren Hundert Euro.

